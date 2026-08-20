Sofía González Ponce, presidenta de Salvemos la Pona, informó que organizaciones ambientalistas entregaron a autoridades estatales y municipales un pliego petitorio para exigir mayor transparencia en las autorizaciones de derribo de árboles y macizos forestales, además de mecanismos de participación ciudadana que permitan vigilar estas decisiones.

Explicó que el documento da seguimiento a la movilización del 1.º de agosto en defensa del arbolado y también aborda la eliminación de zonas forestales para construir desarrollos habitacionales e instalaciones industriales. Señaló que existen dificultades para consultar procedimientos, dictámenes técnicos y permisos relacionados con estas intervenciones.

Entre las propuestas destaca la creación de una comisión ciudadana que revise los procesos y participe en el análisis de las autorizaciones. También se plantea transparentar los dictámenes que determinan si un ejemplar debe conservarse o puede retirarse, especialmente cuando se trate de árboles antiguos o áreas forestales consolidadas.

El colectivo solicitó además un registro público, digital y georreferenciado del arbolado urbano, que incluya inventarios, solicitudes y permisos de poda, trasplante o derribo, así como un catálogo de árboles patrimoniales.

González Ponce afirmó que se han derribado ejemplares de más de 100 años y reducido áreas forestales en varias zonas de la ciudad. Advirtió que esta pérdida perjudica la captación de agua, la regulación térmica y la disminución de la contaminación atmosférica y sonora para la población.