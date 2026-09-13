Staff

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Ante la creciente preocupación por los riesgos que puede generar la IA a los seres humanos, Dario Amodei, de Anthropic (Claude); Sam Altman, de OpenAI (ChatGPT), Elon Musk, de xAI (Grok), y Demis Hassabis, de Google DeepMind (Gemini), coincidieron en que debe moderarse el ritmo de desarrollo de la Inteligencia Artificial.

Esta postura ya la habían planteado los líderes tecnológicos -con distintos grados de intensidad- en los últimos años, pero la novedad fue el respaldo inmediato que encontró Amodei de sus competidores.

Sin embargo, la convocatoria que hizo Amodei será más difícil que tenga eco, especialmente de rivales de EU, como China.

El líder de Anthropic publicó un ensayo en el que pidió a las empresas de IA avanzar de manera más lenta y cautelosa en el desarrollo de esta tecnología, teniendo como prioridad la prevención de riesgos.

«Debemos ralentizar el ritmo al que mejoramos las capacidades de los modelos de IA», escribió Amodei en una publicación de blog.

«Estoy de acuerdo con Dario», escribió Altman en X, respaldando también la propuesta de contar con evaluadores externos de seguridad. «Dario tiene razón», intervino Musk. «La dirección es la correcta», dijo Hassabis sobre la propuesta de Amodei.

Apenas el jueves, Jacob Coxon, investigador de Anthropic, renunció a la empresa advirtiendo que los desarrolladores de la IA «están jugando con nuestras vidas», reavivando los temores sobre la nueva superinteligencia.