Los reglamentos de vestimenta en los planteles educativos deben revisarse periódicamente para evitar disposiciones que puedan generar discriminación o exclusión, señaló Luis Enrique Gutiérrez, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), tras la polémica registrada en el Bachillerato de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

El funcionario explicó que el IEA respeta la autonomía universitaria, por lo que corresponde a la UAA analizar y, en su caso, modificar las normas internas relacionadas con la convivencia estudiantil. No obstante, consideró necesario actualizar este tipo de disposiciones conforme evolucionan las condiciones y necesidades de las comunidades escolares.

La controversia surgió por señalamientos difundidos en redes sociales sobre restricciones para el ingreso de alumnos al BachUAA relacionadas con prendas de vestir y características del peinado. Gutiérrez indicó que se trata de reglas internas con varios años de vigencia.

Subrayó que ninguna norma escolar debe convertirse en un mecanismo que limite la permanencia de los estudiantes o afecte su derecho a la educación.

En los bachilleratos administrados por el IEA, añadió, no existen restricciones sobre prendas específicas. En los Bachilleratos Cívicos Estatales y planteles vinculados con deporte y artes se utiliza uniforme para homologar la vestimenta.

Gutiérrez insistió en que cada institución puede establecer sus reglas, pero estas deben revisarse para garantizar condiciones de inclusión y convivencia acordes con la realidad actual.