Antonio Baranda y Martha Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, dará a conocer hoy los nombres de cinco miembros más de su próximo Gabinete.

El sexto nombramiento será el de Rogelio Ramírez de la O como Secretario de Hacienda -cargo en el que repetirá-, aunque esta nominación ya había sido revelada por Sheinbaum.

Además, ayer Sheinbaum anunció que José Antonio Peña Merino dirigirá la nueva Agencia de Transformación Digital del Gobierno federal.

«Recuerdan que planteamos la Agencia de Transformación Digital del Gobierno. Les puedo decir de una vez que su titular va a ser José Antonio Peña Merino, ya les di la nota, lo vamos a presentar después», informó.

En su Casa de Transición, aclaró que la creación de esta agencia no representará un aumento en el Presupuesto, ya que se busca integrar distintas áreas del Gobierno federal para trabajar en la transformación digital.

Sheinbaum mencionó que la digitalización en diferentes áreas del Gobierno permitirá incrementar los ingresos y resaltó la importancia de los proyectos de digitalización tanto al interior del Gobierno como hacia el exterior.

–¿Cuántos integrantes va presentar mañana (hoy) de su Gabinete?, se le preguntó anoche a Sheinbaum al salir de la casa de transición.

«Van a ser cinco porque el sexto pues es Ramírez de la O, nada más que no va a poder estar mañana (hoy) porque tiene una reunión con el Presidente», señaló.

«Entonces por eso son los seis, pero no va a estar de manera presencial Rogelio».

–¿Van a ser dos hombres y tres mujeres?, se le insistió.

«Ya lo van a ver, ya lo van a ver», comentó.

Cuestionada sobre la visita que le hizo ayer el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, la morenista indicó que fue para platicar los avances en esa dependencia.

«Y yo quería saber opiniones de él sobre varios temas», añadió sin revelar cuáles.

Al igual que la semana pasada, con la revelación de los primeros seis miembros de su equipo, la presentación de hoy se hará en el Museo Interactivo de Economía (MIDE).

El 20 de junio, Sheinbaum dio a conocer el primer bloque del próximo Gabinete: Marcelo Ebrard en Economía; Juan Ramón de la Fuente en Relaciones Exteriores y Julio Berdegué, en Agricultura.

A Alicia Bárcena en Medio Ambiente; Ernestina Godoy como Consejera Jurídica de la Presidencia; y Rosaura Ruiz como próxima titular de la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

Fiel a su estilo, la próxima Presidenta no reveló esta semana ningún detalle sobre las dependencias o áreas del Gobierno cuyos titulares revelará hoy a las 11:00 horas.