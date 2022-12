Juan Carlos García Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Para Eva Longoria no hay límites ni condicionantes en su labor como productora y creadora cinematográfica, más allá del tiempo y las agendas de trabajo. Así apuesta por ideas con espíritu humano y con una visión próxima a la comunidad latina en Hollywood.

«Siempre estoy en la búsqueda de historias que expongan la condición humana, que revelen más de los seres humanos, y aunque no necesariamente pienso que sean de latinos, sí pienso en la comunidad de habla hispana, que es superfuerte y tiene una visión distinta. Me interesa contar algo distinto, alejado de los estándares, por eso actúo, produzco, dirijo», dijo Longoria, en entrevista telefónica desde Madrid.

De 47 años y madre de Santiago Enrique, de 5, la estrella, quien se dio a conocer por Esposas Desesperadas, estrenó en 2022 el documental La Guerra Civil y alista el lanzamiento de su ópera prima, Flamin’ Hot, sobre la concepción de los famosos Cheetos.

«Me emociona muchísimo el estreno de Flamin’ Hot por ser mi película de debut (como directora), luego de (mi documental) La Guerra Civil, y creo que no es nada de lo que esperan. Ahora estoy en España filmando Land of Women, con Carmen Maura, una serie genial para Apple TV+».

Además, acaba de estrenar Un Cuento de Circo & A Love Song, otro debut en la dirección, pero de Demian Bichir, quien también escribió y protagonizó la historia, en la cual ella interviene como Ángela.

«Trabajar con Demian fue un deleite total. Desde que él me dijo que sería su debut como director, acepté. Su talento es un ‘sí’ absoluto.

«Es una historia bellísima, con mucho talento alrededor y con una parte humana muy bien estructurada y contada. Creo que es esencial reconocer cuando estás ante un talento natural, como Demian, para contar una historia tan poderosa», resaltó Eva sobre el largometraje, en cartelera en la Cineteca Nacional y que paulatinamente se estrenará en salas del País.

En Un Cuento… también actuaron Diane Kruger, Jason Patric, Ana Claudia Talancón, Ludwika Paleta, Arcelia Ramírez, José Ángel Bichir, Julio Bracho, Juan Carlos Colombo y Stephanie Sherk.

Longoria, casada con el directivo y empresario mexicano Pepe Bastón desde hace seis años, externó su deseo de continuar brindando oportunidades para la comunidad latina en Estados Unidos y no sólo frente a la cámara.

«A veces pienso que no se trata sólo de ser hispano o latino, sino de empujar por historias distintas, con narrativas diferentes a lo que siempre hemos conocido. Creo que hacen falta directivos hispanos, ejecutivos hispanos, latinos, que le den una visión distinta a la industria.

«Hay que hablar de todo: desde los grandes puestos hasta los más pequeños, para hacer una industria más global. Y la producción me gustó por el hecho de que es desde esa trinchera donde yo aporto, le doy espacio a talento nuevo y me rodeo de gente que tiene una visión diferente de la ya conocida o establecida», apuntó.

Longoria ha aprovechado su estancia en España para promover su tequila Casa del Sol y para analizar distintas propuestas para streaming en varias plataformas.

«Me encanta formar parte de una industria como la del tequila, en la que aporto una visión femenina para un negocio del que sólo se aceptaba la opinión de los hombres, y las mujeres tenemos mucho que decir al respecto. Y estoy viendo más planes, más proyectos; con mi tequila estoy feliz».

Aficionada a leer guiones de nuevos valores, y siempre en la búsqueda de proyectos que la seduzcan, la actriz de La Sombra de la Sospecha y Vidas al Límite aseguró que es una mujer muy feliz y realizada con su familia y su horizonte profesional.

ASÍ LO DIJO

«Mi esposo es uno de los hombres más inteligentes que conozco, y sabe muchísimo del negocio, lo he admirado y he aprendido mucho de él sobre lo que hace, desde que nos conocemos. Pero amo más su corazón y su amabilidad. La gente lo conoce, es un ser humano bellísimo».

«Cuando busco un proyecto nuevo me inclino por quién escribe. Por las nuevas generaciones, que están muy jóvenes y no tienen ideas preconcebidas. Me gusta balancear y conjugar experiencia con juventud».

Eva Longoria, actriz