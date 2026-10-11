Jacqueline Ponce León Agencia Reforma

CDMX.- El cantante puertorriqueño Álvaro Díaz convirtió el Palacio de los Deportes en una cocina musical durante el primero de tres conciertos con localidades agotadas, como parte de su “Omakase Tour”, donde combinó música, invitados especiales y una escenografía inspirada en la gastronomía japonesa.

Vestido con traje de chef blanco, pantalón y antifaz negros, el artista apareció sobre una plataforma que simulaba una barra de sushi, acompañado por bailarines caracterizados como ayudantes de cocina.

El espectáculo comenzó con “Namagata Forma Cruda”, mientras un cocinero virtual invitaba al público a responder “sí, chef” durante la presentación.

“Se siente cabrón estar en esta segunda casa”, expresó Díaz al saludar a sus seguidores mexicanos, quienes disfrutaron temas como “MDF.”, “PLN”, “Problemón”, “BYAK” y “Reina Pepiada”.

Entre los invitados destacaron Rubi, Papi Sousa, Nsqk y Jesse Baez, quien acompañó al puertorriqueño en “En la Misma Ciudad”.

La producción incluyó efectos pirotécnicos, coreografías y momentos de interacción con los asistentes, quienes iluminaron el recinto con sus teléfonos celulares.

Antes de despedirse, Díaz interrumpió su agradecimiento para solicitar ayuda a una seguidora que necesitaba agua.

Tras sus tres presentaciones en la Ciudad de México, el cantante continuará su gira por Estados Unidos.