Lo que inicialmente fue reportado como un asalto a mano armada en un lote de autos del fraccionamiento Bulevares, segunda sección, habría sido en realidad un cobro por la fuerza. Cuatro sujetos presuntamente acudieron a reclamar una deuda al propietario y terminaron llevándose tres vehículos, luego de encerrar al dueño y a su empleado en una oficina.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:00 horas del viernes, sobre avenida Aguascalientes, entre Enrique Olivares Santana y Belisario Domínguez.

De acuerdo con nueva información, los cuatro individuos, de entre 20 y 25 años, habrían llegado al establecimiento para exigir el pago de una supuesta deuda económica. Sin embargo, al no conseguirlo, presuntamente recurrieron a las amenazas para apoderarse de las unidades.

Durante el incidente, obligaron al propietario y a su único trabajador, quien se encontraba lavando un automóvil, a ingresar a una oficina, donde los dejaron encerrados.

Los sujetos aprovecharon para sacar del negocio una BMW X1, modelo 2024; una camioneta Audi, modelo 2015, y un Chevy, modelo 2003, en los que posteriormente escaparon.

Cuando los afectados consiguieron pedir ayuda, se movilizaron elementos de las policías Ministerial, Estatal y Municipal, quienes desplegaron un operativo de búsqueda.

Hasta el último reporte no se había confirmado la recuperación de los vehículos ni la detención de los involucrados. Tampoco se conoce el monto ni el origen de la supuesta deuda.