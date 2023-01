La LXV Legislatura del Congreso del Estado ha presentado en 17 meses y medio, 538 iniciativas de ley, a través de 26 de sus 27 diputados en funciones, así como 33 puntos de acuerdo; actualmente están 42 dictámenes listos en positivo y en trámite para entrar al pleno en el siguiente periodo de sesiones que arranca en marzo próximo.

En la actualidad, 13 diputados forman parte de la fracción parlamentaria del PAN, 6 de MORENA, 3 del PRD, 1 del PT, 1 del PRI, 1 del PVEM y 2 de MC, quienes no sólo han recurrido a presentar iniciativas de ley relacionadas con los diversos ámbitos de la vida del estado, sino que muchos han optado por adherirse en 333 ocasiones a las propuestas de reforma de sus compañeros legisladores a través de la figura de la Adhesión, es decir, suscriben una propuesta, no la elaboran.

De acuerdo con la propia página electrónica del Congreso del Estado, al corte del 29 de enero de 2023, los diputados con menor rendimiento son aquellos que registran cero participaciones o menos de 10 en la generación de iniciativas de ley.

El rendimiento del pleno se muestra en la siguiente tabla y cabe resaltar que una cantidad considerable de esas propuestas son de forma, no de fondo.