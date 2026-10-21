Cesar Esteban Flores Rodríguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Luis Alberto Bustamante, otro chofer de la presidenta del INE, está adscrito como ‘Líder de Proyecto’ y percibe casi 70 mil pesos mensuales.

Además es su cocinero.

Originario del municipio serrano de Ures, Bustamante acompaña a Taddei desde cuando ella era titular del organismo electoral en Sonora donde ocupó una plaza de «Analista administrativo».

A Bustamante sí se le ha visto conducir el vehículo de la Presidenta.

Incluso se le vio al volante de una camioneta blindada que no estaba en la flotilla del organismo pues según Taddei se la habían «prestado».

Nunca reveló quién se la prestó.

Grupo REFORMA reveló que quien está acreditado oficialmente como chofer de Taddei es Jonathan Navarrete Torres y su función principal, según el registro del INE, es el «transporte de manera segura y eficiente» de la presidenta.

Aunque el nivel que tiene Navarrete en el tabulador es LC4 que corresponde a un Jefe de Departamento.

Navarrete además es, según el Registro Público de Comercio, apoderado para «pleitos y cobranzas» de Corporativo Zeg, una de las proveedoras del INE que hoy investiga la UIF por corrupción.

A Navarrete, sin embargo, no se le ve en las oficinas del INE ni al volante de los autos de Taddei. Es un chofer «fantasma».

Respecto a Luis Alberto Bustamante, de acuerdo con fuentes del organismo electoral, se le conocen también cualidades de cocinero. En muchas ocasiones, él prepara los alimentos de la consejera.

De acuerdo con el Directorio del INE, el organismo cuenta en oficinas centrales y en sus 332 delegaciones, con 211 choferes.

Cuatro consejeros sí tienen registrados como tal a su chofer, con sueldos que van entre los 31 mil y 39 mil pesos mensuales.

También se especifican los que son mensajeros que conducen motocicleta. Sus sueldos rondan entre 15 mil y 20 mil pesos.

Los choferes de Taddei son de otro nivel: ambos son preparatorianos, pero uno cuenta con poderes para representar a proveedores y nunca va al Instituto. Otro conduce, cocina y tiene sueldo de ejecutivo.