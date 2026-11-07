Con actividades de educación ambiental, observación de aves, talleres, danza mexica y gastronomía regional, este domingo 8 de noviembre se llevará a cabo la decimosexta edición del Cobos Fest 2026, en el Área Natural Protegida del Bosque de Cobos, al sur de Aguascalientes, informó Miguel Vázquez Sánchez, presidente de la Asociación de Guardabosques de Cobos.

El activista detalló que el programa iniciará a las 7:00 horas con una jornada de observación de aves, encabezada por Sergio Castañeda, integrante del grupo Pato Loco, quien guiará a los asistentes en la identificación de especies residentes y migratorias que llegan durante esta temporada. Entre las actividades destacan la presentación de una guía de aves de Aguascalientes, elaborada por dicho grupo, así como una charla de María Guadalupe Castorena Esparza, de Movimiento Ambiental, sobre la participación ciudadana en la defensa y conservación de este espacio natural.

El programa también incluirá una presentación de danza mexica, una exposición sobre la historia del bosque y sus antecedentes prehistóricos y arqueológicos, además de talleres sobre huella hídrica y cuidado del agua, así como actividades infantiles para conocer las características naturales del lugar. En el apartado gastronómico participarán cocineras tradicionales de Aguascalientes y representantes del proyecto Malacate, quienes ofrecerán alimentos preparados con productos regionales como el maíz y el mezquite.

Vázquez Sánchez señaló que el festival busca acercar a la población al patrimonio natural, histórico y arqueológico de Cobos, así como dar a conocer las acciones de las organizaciones ciudadanas que han participado en su protección. El encuentro tendrá lugar frente a la pensión municipal, dentro del área natural protegida, con acceso por la prolongación de la avenida Héroe Inmortal. Las actividades se desarrollarán de las 7:00 a las 18:00 horas.