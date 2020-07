Paramédicos del Grupo de Operaciones Aéreas del helicóptero “Halcón Uno” en coordinación con elementos del Grupo Motorizado Centauro de la Policía Municipal de Aguascalientes, atendieron el reporte de mujer lesionada por su ex pareja, en un domicilio de la colonia Ojo de Agua.

Alrededor de las 08:46 horas de ayer, elementos del Grupo Motorizado, atendieron el reporte recibido en el C4 Municipal, en el que manifestaban que en el cruce de avenida Ferrocarril y avenida Convención de 1914, se encontraba una persona de sexo femenino al parecer lesionada, debido a que minutos antes fue agredida tanto física como verbalmente por una persona de sexo masculino. Luego del arribo de los uniformados de la policía preventiva, observaron a quién dijo llamarse Jazmín del Rocío, de 32 años de edad, que se encontraba con una crisis nerviosa, mareada y con sensación de hormigueo en las manos, asimismo no podía respirar, motivo por el que solicitaron el apoyo de paramédicos del Grupo de Operaciones Aéreas. Tras el arribo de los paramédicos del helicóptero “Halcón Uno”, éstos procedieron a brindarle los primeros auxilios; ella manifestó ser diabética desde los 13 años de edad, por lo que procedieron a aplicar una dosis de insulina, logrando estabilizarla, haciéndole la recomendación de acudir a un hospital para recibir una atención medica más profunda, dejándole en su poder los números directos del C4 Municipal así como del 911 para cualquier solicitud de apoyo en caso de emergencia.

Lamentablemente su agresor no fue detenido, desconociéndose las causas de las mismas.

¡Participa con tu opinión!