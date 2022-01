No hay vandalismo en las rutas de camiones de Aguascalientes, lo más que ha pasado es cuando alguien lanza de un puente peatonal una piedra y rompe una ventana, estos gastos corren por cuenta del concesionario y no hay rumbos detectados o zonas de peligro para los trayectos que realice alguna ruta de camión. Enero y principios de febrero traerán el retorno habitual de las rutas que han salido de su recorrido convencional por obras públicas.

Las agresiones a camiones no se dan como un recurrente sistémico, suelen ser ocasionales casos de devaluación con tema de un cristal, una ponchadura, cosas naturales, mas no hay un récord en una cuestión puntual por zona, no hay delincuencia, sólo los operadores de servicio deben reparar sus daños, aseguró Ricardo Serrano, coordinador de Movilidad en el Estado; “lo más que ha pasado es que de un puente peatonal le lanzan una piedra a un vidrio y ese camión tiene que salir de circulación para darle mantenimiento, pero nada más”.

Los gastos que implique el mantenimiento y operación de los camiones, corresponden directamente a los permisionarios, sin embargo, desde octubre y hasta el pasado 15 de diciembre el gobierno abrió un programa para el fortalecimiento al transporte público; donde se les dieron cinco quincenas de 7 mil 500 pesos a cada camión, para cuestiones de combustible, y un pago único de 28 mil pesos para mantenimiento y con eso los permisionarios han tenido oportunidad de mejorar el servicio porque la pandemia fue un tema que bajó la demanda y al final también les perjudicó en sus ingresos, lo que repercutió en menos mantenimiento, más camiones fuera de la calle por cuestiones de reparación, descomposturas, etc.

“El Gobierno le entró al quite, pero a partir del nuevo sistema logístico único, el operador tiene que responder, lo que va a hacer el Gobierno es apoyar con un subsidio al usuario a través de un apoyo, para que la tarifa no tenga que incrementarse”, puntualizó el funcionario.

