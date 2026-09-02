«No es necesario traer empresas de fuera para hacer lo que los constructores hidrocálidos sabemos hacer y hacer bien», señaló el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Aguascalientes, César Adrián Jaime Valdivia, en relación con los futuros proyectos estratégicos del estado.

En ese sentido, el dirigente expresó el beneplácito del sector ante obras como el Corredor Río San Pedro, el proyecto de Movilidad Integral en la Carretera Federal 45 Norte y el Distribuidor Vial de la 45 Sur, al considerar que representan una oportunidad para generar empleo, fortalecer la competitividad y propiciar una mayor derrama económica en Aguascalientes.

Refirió que el Distribuidor Vial de la Carretera 45 Sur, proyectado en el cruce con las avenidas José María Chávez, Mahatma Gandhi y Tercer Anillo, contempla una inversión aproximada de mil 500 millones de pesos.

«Los constructores de Aguascalientes estamos listos para ejecutar desde la primera etapa del Distribuidor de la 45 Sur hasta cada uno de los proyectos incluidos en el paquete de más de 3 mil millones de pesos», manifestó el dirigente del sector de la construcción.

Como muestra de esa capacidad, mencionó la participación de constructores locales en los trabajos realizados en el Tercer Anillo, en 25 vialidades de la zona oriente y en diferentes proyectos desarrollados en el interior del estado.

Jaime Valdivia aseguró que las empresas afiliadas a la CMIC disponen de maquinaria pesada, personal calificado y experiencia en la construcción de distribuidores viales, puentes, pavimentos de concreto hidráulico, colectores y obras de gran escala.

Consideró que esta infraestructura permitirá atender uno de los principales puntos de congestionamiento vehicular en el sur de la ciudad y destacó que su ejecución haya sido planteada por etapas, de acuerdo con la disponibilidad de recursos públicos.