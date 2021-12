Personal de la Dirección de Regulación Sanitaria clausuró de manera definitiva un consultorio particular del municipio de Rincón de Romos, debido a que su dueña incurrió en los delitos de usurpación de funciones y ejercicio ilegal de la práctica médica.

El titular del área, Octavio Jiménez Macías, informó que derivado del análisis y validación del trámite de registro de profesionales de la salud por parte de la propietaria, quien no fue encontrada en los registros de la página oficial de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, el pasado 16 de agosto del presente año, mediante una visita de verificación, personal de la Dirección aplicó la medida de suspensión de trabajos y/o servicios del establecimiento denominado Consultorio Médico M&M.

Explicó que posteriormente la interesada entregó, mediante comparecencia, documentos que presuntamente acreditaban su profesión, tales como su cédula profesional y autorización provisional, por lo que la Autoridad Sanitaria solicitó a la Autoridad Educativa validará la documentación.

Jiménez Macías indicó que el Instituto de Educación de Aguascalientes dio respuesta a dicha petición, resultando que: “no se localizaron los registros y los documentos no fueron legalmente expedidos”. Por lo anterior, el titular de Regulación Sanitaria del ISSEA, dijo que el 6 de octubre, se le solicitó a la supuesta profesional de la salud, el original del título de médico cirujano, para su cotejo ante las Autoridades Educativas y se le negó la liberación de la medida de seguridad tipo suspensión del establecimiento. El funcionario del ISSEA, explicó que la Coordinación Jurídica de la Dirección de Regulación Sanitaria procedió a realizar la denuncia penal en contra de la responsable ante la Fiscalía General de la República, por los delitos de usurpación de funciones y ejercicio ilegal de la práctica médica, y emitiendo además una resolución definitiva tipo multa y clausura total.

“Se aseguró el mobiliario, equipo y medicamentos relacionados con la práctica médica, quedando estos bajo resguardo de la autoridad sanitaria”, detalló.

