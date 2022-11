Claudia Guerrero y Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Pese a que aún no existe resultado de lo qué origino el brote de meningitis en Durango -que ayer cobró una víctima más-, los cuatro hospitales privados donde surgió esta enfermedad fueron clausurados de manera total por operar con múltiples irregularidades en sus procedimientos sanitarios, advirtió el subsecretario Hugo López-Gatell.

«Toda la atención previa donde está la presunta fuente de contaminación ocurrió en cuatro pequeños hospitales privados en la capital de Durango que fueron inspeccionados oportunamente por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y posteriormente por la Cofepris de manera directa.

«A partir de la verificación sanitaria, se encontraron múltiples irregularidades en los procedimientos sanitarios establecidos por la ley, y se procedió a la clausura total de estos cuatro hospitales privados», indicó el funcionario durante la conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, dijo, en primera instancia se aseguró el medicamento anestésico utilizado en esas clínicas, pues se estudia su posible vinculo en la propagación del hongo que causó la meningitis en pacientes sometidas a cirugía.

Sin embargo, precisó el funcionario, también se ha asegurado morfina, la cual está siendo estudiada.

«Es muy importante que quede claro que no quiere decir que toda la anestesia que se ponga en cualquier persona va a causar estos efectos, porque no es por el anestésico en sí mismo, sino porque posiblemente se contaminó», explicó.

«Lo que no está claro es en qué parte del proceso se contaminó. Se ha especulado en los medios -y por eso lo atajo- que pudiera ser que los frascos del anestésico en su fabricación fueron contaminados; no tenemos evidencia para señalar eso, tampoco para descartarlo».

López-Gatell indicó que actualmente hay dos investigaciones en curso, una de carácter epidemiológico sanitario, que conducen la Secretarías de Salud de Durango y Federal, así como la pericial a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Durango.

REPORTE DEL DÍA

Un fallecimiento más de meningitis se registró la tarde de ayer en Durango, por lo que ya suman 17 muertes por esta causa desde que surgió el brote.

Se trata de una mujer joven que estaba internada en el Hospital General 450, informaron medios locales.

Por la mañana, López-Gatell informó que había 13 personas hospitalizadas a causa de la meningitis por hongo.

Fue a inicios de noviembre cuando la Secretaría de Salud estatal dio a conocer los primeros casos confirmados de meningitis aséptica.

Especialistas nacionales e internacionales han participado en la revisión de los protocolos de atención a los pacientes con este tipo meningitis en la entidad que, de acuerdo con los estudios realizados hasta el momento, sería causada por el hongo «Fusarium Solari».

El tratamiento que se está aplicando a los pacientes fue aprobado por el Centro de Control de Enfermedades en Atlanta, con sede en México. Además, científicos internacionales están aportando su experiencia para tratar los casos detectados.