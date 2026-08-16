En el atrio de la Catedral Basílica, en el marco de la misa pontifical del Quincenario de la Virgen de la Asunción, un nutrido grupo de feligreses protestó ante el obispo Juan Espinoza Jiménez para exigir explicaciones sobre la resolución del Vaticano que decretó recientemente la dimisión del padre Porfirio. La movilización hizo visible la inconformidad de la comunidad ante la sanción eclesiástica y la falta de información por parte del Obispado.

Durante la manifestación, los asistentes gritaron insistentemente: “¡Queremos de regreso al padre Porfirio!” y denunciaron la falta de transparencia de la jerarquía eclesiástica respecto del fallo vaticano.

Los feligreses defendieron la labor del presbítero durante sus seis años en Casa Blanca y cuatro en Santo Toribio. Aseguraron que la alta convocatoria de sus celebraciones se debía a sus horas santas de estilo carismático, así como a sus oraciones y alabanzas, y descartaron la existencia de conductas inapropiadas.

Graciela Rodríguez, participante en la movilización, precisó que el sacerdote lleva dos años retirado de las parroquias y que fue en agosto cuando se le notificó la resolución de la Santa Sede que lo aparta formalmente del ministerio.

La jornada registró momentos de tensión cuando personal de liturgia y miembros del clero impidieron el ingreso de los manifestantes al templo para presenciar la ceremonia religiosa, lo que derivó en jaloneos y agresiones en los accesos al recinto sagrado.

Hasta el momento, la Diócesis de Aguascalientes no ha emitido un posicionamiento oficial sobre el estatus canónico del presbítero ni acerca de las demandas planteadas por los feligreses.