Staff Agencia Reforma

URUAPAN, Michoacán.- A un año del asesinato del Alcalde Carlos Manzo, cientos de personas salieron a las calles para exigir justicia y reclamar el fin de la violencia en Michoacán y el País. Al frente de la movilización, su viuda y actual Alcaldesa, Grecia Quiroz, pidió que el homicidio se investigue sin restricciones ni protección a personas con poder.

Durante la Marcha por la Paz y la Justicia, Quiroz demandó a la Presidenta Claudia Sheinbaum una investigación exhaustiva, independiente y transparente, sin límites por intereses políticos o personales.

«Le pido justicia para Carlos Manzo. No una justicia a medias, no una justicia de discursos, no una justicia que se conforme con presentar detenidos mientras existan preguntas aún sin responder», demandó ante los asistentes congregados en la plaza municipal, donde el líder del Movimiento del Sombrero fue asesinado el 1 de noviembre de 2025.

«Que se investigue a todos, absolutamente todo. Y que, si las pruebas conducen a personas con poder político, económico o de cualquier otra naturaleza, la investigación no se detenga».

La Alcaldesa aseguró que su exigencia no responde a diferencias partidistas ni busca una confrontación con el Gobierno federal, sino esclarecer el homicidio y garantizar que los responsables enfrenten a la justicia.

«Yo no quiero venganza. No estoy pidiendo que se condene a ninguna persona sin pruebas. Estoy pidiendo algo que debería de ser normal en cualquier Estado de derecho», afirmó.

Manzo fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 mientras encabezaba el tradicional Festival de las Velas, con motivo del Día de Muertos. Por el crimen, hasta el momento han sido detenidas 34 personas, entre ellas el presunto autor intelectual y quien habría planeado y ordenado la ejecución.

Quiroz advirtió que la detención de personas no significa necesariamente que un crimen haya sido esclarecido, y sostuvo que, mientras existan responsabilidades pendientes de investigar, persistirá la deuda de las autoridades con las víctimas.

La marcha inició a las 10:00 horas desde el Monumento a Lázaro Cárdenas con la participación de más de 2 mil 500 personas, según la Secretaría de Seguridad de Michoacán; algunos vistieron playeras blancas y portaron sombreros, símbolo distintivo del movimiento al que perteneció Manzo, quien llegó a la Alcaldía por la vía independiente.

«Pueblo, escucha, esta es tu lucha», «No nos callaron», «Fuera Morena», «Independiente», «Carlos Manzo vive, la lucha sigue» y «Justicia» fueron algunas de las consignas que se escucharon durante la movilización a la que asistieron personas procedentes de otras entidades, como Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas y la Ciudad de México.

Al llegar a la Plaza Morelos, en el Centro Histórico de Uruapan, la Alcaldesa develó una estatua en su memoria en sitio donde ocurrió el crimen; posteriormente, subió a un templete donde dirigió un mensaje.

Afirmó que la movilización no sólo buscaba exigir justicia para el ex Alcalde, sino también alzar la voz por las familias de víctimas de la violencia en Michoacán y el resto del País; además de solidarizarse con las madres buscadoras, reclamó protección para comerciantes víctimas de extorsión, campesinos, productores, transportistas, mujeres y otros sectores afectados por la violencia.

«Porque México no puede seguir siendo un país donde las víctimas tengan miedo y los delincuentes se sientan impunes», señaló.

De acuerdo con la Fiscalía de Michoacán, el homicidio de Manzo fue perpetrado por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en venganza porque el Alcalde detuvo y exhibió a René Belmontes Aguilar, «El Rhino» o «El Chamuco», presunto jefe de plaza del grupo criminal en Uruapan.

Según la Fiscalía, la investigación registra un avance del 90 por ciento y solo restan dos diligencias: detener al ex jefe de escoltas de Manzo y obtener la información de los dos teléfonos del entonces Alcalde, que están en posesión de Quiroz y que, según la autoridad, no ha aportado a la investigación.

Con información de Rolando Herrera