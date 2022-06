Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 01-Jun-2022 .-La saxofonista María Elena Ríos Ortiz, quien hace más de dos años sobrevivió a un ataque con ácido en Oaxaca, acudió ayer a Palacio Nacional para solicitar la intervención del Presidente Andrés Manuel López Obrador y evitar que el presunto autor intelectual de la agresión, el ex diputado Juan Antonio Vera Carrizal, salga de prisión.

«Vengo a tocar la puerta porque considero que la única persona que me puede ayudar, escuchar, es el Presidente, ayer (lunes) dio pauta en pedir un informe. Yo misma le estoy trayendo el informe de la investigación que está solicitando», comentó.

«Espero que me atienda personalmente y si no, voy a estar insistiendo. Es mi derecho y es obligación, y por supuesto hacerle saber toda esta serie de delitos que se están cometiendo en mi contra, porque es mi proceso, porque me quisieron matar y tengo derecho a obtener justicia, han pasado casi tres años y es inaudito que las cosas no llegan ni a la mitad».

Antes de entrar a Palacio, donde fue atendida por la directora de Atención Ciudadana de la Presidencia, Leticia Ramírez, advirtió que Vera Carrizal podría recuperar su libertad vía amparo y llevar el proceso «en la comodidad de su casa», por la corrupción que impera en Oaxaca.

Explicó que el ex diputado busca que el Poder Judicial reclasifique el delito de tentativa de feminicidio a lesiones, lo que permitiría al político salir bajo fianza y llevar en prisión domiciliaria el juicio que se lleva en su contra.

«Las responsabilidades son responsabilidades. Son unos feminicidas que me quisieron matar. ¿Por qué tanta la urgencia de venir? Están sobornando a los siguientes magistrados: Arturo Lázaro León De La Vega, Elizabeth Roxana López Luna y Ángel Alejo Torres», sostuvo.

«¿Cómo sé esta información?, sé que ellos son los que se van a encargar de resolver este amparo, este proceso a favor de Juan Antonio, es diputado. ¿Por qué tengo toda la seguridad?, porque el Fiscal de Oaxaca tiene la obligación y la competencia de hacer investigaciones, y me lo hizo de conocimiento».

Ríos Ortiz reveló que la Fiscalía de Oaxaca le dio a conocer unos audios entre Vera Carrizal –desde el penal– y su hija Guadalupe Vera Hernández, en los que la mujer le dice que ya llegó a un «trato» con los magistrados que resolverán dicho amparo.

«Es una cantidad bastante fuerte. Sé que estos videos, estas transmisiones van a llegar a ti Juan Antonio Vera, no creas que porque soy mujer, no creas que porque yo no tengo el dinero ni el poder político que tú tienes, me voy a rendir, me vas a doblar», refirió.

