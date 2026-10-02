Un grupo de ciudadanos de Asientos presentó un amparo indirecto ante un juzgado de distrito para impugnar el proceso de creación del municipio de Villa Juárez, al señalar inconsistencias en la integración del concejo encargado de la transición y en la definición de las reglas para la entrega de bienes y recursos.

Jessica Candelas Cardona, vocera del grupo ciudadano, informó que el recurso fue promovido bajo el argumento de interés legítimo y constituye la primera instancia de una estrategia jurídica que, advirtió, llegará hasta las últimas consecuencias legales. Aseguró que el movimiento cuenta con el respaldo de entre 3 mil y 4 mil personas de las 54 comunidades de Asientos, con lo que rechazó que la inconformidad se concentre únicamente en algunas localidades.

El principal cuestionamiento se refiere a la falta de claridad sobre qué bienes inmuebles, materiales y recursos serán entregados a Villa Juárez y cuáles permanecerán en Asientos. Consideró necesario que habitantes participen en la revisión de lo que será transferido a la nueva demarcación.

Sobre el procedimiento judicial, explicó que el juzgado de distrito tendrá 24 horas, una vez recibido el recurso, para determinar si lo admite o lo desecha. En caso de una resolución negativa, anticipó que recurrirán ante instancias superiores.

La vocera reconoció que existen otros amparos promovidos de manera individual contra el proceso y señaló que mantienen comunicación con otros ciudadanos inconformes.

Finalmente, sostuvo que existe tensión al interior de la Presidencia Municipal de Asientos por el conflicto territorial.