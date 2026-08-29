Un hombre de entre 60 y 65 años fue encontrado sin vida y completamente sumergido dentro de la cisterna de su propia vivienda, en el fraccionamiento Circunvalación Norte.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 22:30 horas en un domicilio de la calle Ébano, luego de que familiares llegaron al inmueble y comenzaron a buscarlo al no obtener respuesta a sus llamados.

Durante el recorrido por la casa detectaron que la tapa de la cisterna se encontraba movida. Al revisar el depósito descubrieron al hombre bajo el agua, por lo que intentaron sacarlo mientras solicitaban auxilio a los servicios de emergencia.

Paramédicos del ISSEA se trasladaron al domicilio, pero al revisar al sexagenario confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

La zona quedó bajo resguardo mientras personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento de indicios y posteriormente trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense.

Hasta el momento se desconoce cómo terminó el hombre dentro de la cisterna. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para establecer las circunstancias de la muerte por sumersión.