Aguascalientes se ha convertido en destino para pacientes de otros estados que requieren cirugía de catarata, mediante una red de colaboración encabezada por el Banco de Ojos y Tejidos de Aguascalientes y clubes de servicio, que este año permitirá atender a 90 personas provenientes de Zacatecas y Coahuila, informó Ricardo Magdaleno Rodríguez, presidente de dicho Patronato.

Resaltó que, mediante el acuerdo con el Club Rotario de Calera, Zacatecas, se tiene programada la realización de 60 cirugías de catarata para habitantes de ese municipio. A este grupo se sumarán alrededor de 30 pacientes de Múzquiz, Coahuila, quienes serán atendidos en Aguascalientes como parte de la colaboración que el Banco de Ojos mantiene con el Club Rotario de aquella localidad.

Apuntó que la estrategia no se limita a pacientes provenientes de otras entidades, ya que el Banco de Ojos también mantiene coordinación con los municipios de Aguascalientes, Jesús María y Pabellón de Arteaga, además de un programa con el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco, para apoyar a 30 personas. Esta colaboración permite canalizar a pacientes que requieren procedimientos oftalmológicos y facilitar su acceso a servicios especializados mediante la participación conjunta de autoridades municipales y el Patronato.

Adicionalmente, dijo que ahora buscan incorporar a los Clubes de Leones de Aguascalientes y Calvillo a esta red de colaboración, por lo que ya existen conversaciones para establecer programas conjuntos de cirugías de catarata. Recordó que dichas asociaciones cuentan con una trayectoria de apoyo a personas con problemas visuales, mediante programas de lentes y procedimientos quirúrgicos. De ahí que la intención sea unir los programas que ya desarrollan ambas organizaciones para incrementar el número de personas atendidas.