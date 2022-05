Violeta Meléndez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- Para salvar la vida de un feto sano cuya vida se veía comprometida con el desarrollo de su hermano gemelo con un diagnóstico adverso, médicos realizaron en Zapopan una cirugía poco común en fetos con 17 semanas de gestación en el Hospital General de Occidente (conocido como Zoquipan).

De acuerdo con el médico Jorge Rodríguez, (del Hospital General de Zapopan) la intervención dentro del vientre de la madre resultó exitosa, pues el feto sano ya no comparte circulación sanguínea con su hermano que presenta un subdesarrollo físico grave.

«Se llevó a cabo una cirugía fetal de un embarazo gemelar monocorial (una sola placenta), el cual presentó una complicación llamada TRAP, donde uno de los gemelos no se desarrolla correctamente ocasionando mala oxigenación al gemelo sano, poniendo en riesgo su vida hasta en 60 por ciento de los casos», explicó el médico.

«El procedimiento consistió en interrumpir la circulación de sangre a través del cordón umbilical entre ambos gemelos para salvaguardar la vida del gemelo sano».

Se trata de un procedimiento quirúrgico de alta especialidad para el cual sólo hay cuatro equipos médicos que las realizan en el País, que se ubican en Ciudad de México, Monterrey, Querétaro y Guadalajara.

Si bien no se realiza cirugía fetal en el Hospital General de Zapopan, éste dio a conocer que cuatro de sus especialistas forman parte del equipo de Guadalajara: los médicos Jorge Rodríguez, Jordan González, así como los anestesiólogos Nancy Avalos y Óscar Meza, quienes llegan a ser convocados a este tipo de cirugías en distintas partes del país y el extranjero.

