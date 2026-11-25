Tres vehículos que circulaban con placas apócrifas o sobrepuestas fueron detectados por elementos del Mando Coordinado durante recorridos de vigilancia en los municipios de Pabellón de Arteaga y Asientos.

El primer caso se registró sobre la calle Aquiles Serdán, en la colonia Industrial de Pabellón de Arteaga, donde los uniformados interceptaron una motocicleta Vento Crossmax 200, modelo 2022, cuya matrícula correspondía a otro vehículo. La placa fue asegurada y la unidad quedó retenida por una infracción.

Los otros dos casos ocurrieron sobre la carretera federal 25, en territorio del municipio de Asientos.

A la altura de la comunidad de Ciénega Grande, los policías sometieron a revisión una camioneta Dodge Caravan gris. Al consultar los registros de Plataforma México, a través del C5i, descubrieron que las placas eran falsas.

El conductor, identificado como Roque “N”, de 59 años, manifestó que había comprado las matrículas para poder circular en Zacatecas.

Una situación similar se registró en la comunidad de Crisóstomos, donde los uniformados interceptaron una camioneta Dodge RAM que portaba placas de Zacatecas, cuya falsedad fue confirmada mediante el mismo sistema de consulta.

Martín “N”, de 38 años, quien conducía la camioneta, también aseguró haber adquirido las matrículas para transitar por aquella entidad.

Las placas quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, instancia encargada de realizar las investigaciones correspondientes.