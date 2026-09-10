Dos hombres fueron detenidos en hechos distintos en Rincón de Romos y Jesús María luego de que policías del Mando Coordinado detectaran que las motocicletas que conducían contaban con reporte de robo vigente.

El primer caso ocurrió sobre la calle Libertad, en la Zona Centro de Rincón de Romos, donde los oficiales observaron una motocicleta Honda Elite 125 que circulaba sin placa. Tras detener al conductor para una revisión preventiva, este se identificó como Ricardo “N”, de 23 años.

Al consultar los datos de la unidad en Plataforma México, los agentes confirmaron que tenía reporte de robo vigente, por lo que la motocicleta fue asegurada y el joven quedó detenido.

En Jesús María, policías atendieron el reporte por el robo de una Italika FT150 gris. Luego de entrevistarse con el afectado y obtener las características de la unidad, iniciaron su búsqueda y la localizaron metros adelante.

La motocicleta era conducida por Francisco “N”, de 34 años, quien fue detenido, mientras que el vehículo quedó bajo resguardo.

Ambos hombres y las motocicletas aseguradas fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público del fuero común en la Fiscalía General del Estado, instancia que determinará su situación jurídica y realizará la entrega de las unidades a quienes acrediten su propiedad.