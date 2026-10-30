Una mujer de 44 años terminó detenida por elementos de la Policía Estatal de Aguascalientes, luego de que fuera sorprendida circulando a bordo de una camioneta que contaba con reporte de robo vigente en el estado de Michoacán.

La detención ocurrió sobre la carretera estatal número 152, a la altura del fraccionamiento Monteverde, donde oficiales de la Comisaría Metropolitana realizaban labores de vigilancia cuando detectaron una camioneta Honda CR-V, color azul, con placas de la Ciudad de México, cuya conductora no respetó un señalamiento de alto.

Ante la infracción, los uniformados le marcaron el alto para realizar una revisión. Al entrevistarse con la automovilista, esta se identificó como Beatriz N., de 44 años.

Los policías consultaron los datos de la unidad y de su conductora en el Sistema Plataforma México, donde descubrieron que la camioneta tenía un reporte de robo vigente en Michoacán.

Tras confirmar esta situación, los oficiales procedieron al aseguramiento del vehículo y a la detención de Beatriz, quien fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

La mujer quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común, autoridad encargada de determinar su situación jurídica, mientras que la camioneta permaneció asegurada.