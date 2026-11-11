Lorena Jiménez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco:

El director de fotografía Gerardo Guerra fue seleccionado en la competencia oficial de Mejor Video Musical en el Festival Internacional de Cine del Arte de la Cinematografía Camerimage, celebrado en Torun, Polonia, por su trabajo en el videoclip «Escápate Conmigo» de Siddhartha, dirigido por Jorge G. Camarena.

El certamen es reconocido a nivel global como el evento más importante dedicado, de forma exclusiva, al arte de la cinematografía.

Por lo que el creativo, quien ya se considera 100 por ciento tapatío por haber crecido en la ciudad, aunque nació en la Ciudad de México, expresó su sorpresa al competir en esta muestra contra producciones de artistas internacionales de la talla de Madonna («Confessions II – The Film») y Harry Styles («American Girls»).

«La noticia fue un poco inesperada para mí, honestamente, porque no sabía que la producción había inscrito el material.

«Pero es emocionante y, sobre todo, interesante saber que en la categoría en la que estamos compitiendo hay un video de Madonna y otro de Harry Styles, que probablemente tuvieron ocho o diez veces el presupuesto que tuvimos nosotros», platicó Guerra, integrante de la Asociación Mexicana de Cinematografía (AMC), en entrevista telefónica rumbo a Polonia.

El festival, conocido simplemente como EnergaCamerimage, inició el pasado domingo 8 de noviembre y concluirá el próximo sábado 14. La ceremonia de premiación, en la que compite el mexicano, se llevará a cabo el jueves 12.

El videoclip del tema «Escápate Conmigo», del cantante tapatío Siddhartha, que se incluye en su más reciente disco, titulado Radio Nostalgia, se estrenó a finales del mes de marzo.

El resultado positivo del proyecto, recalcó el cinematógrafo, se debe al crew, el cual está conformado por José Portillo, especialista en dirección de arte y diseñador de producción; Jorge G. Camarena, el director del videoclip, con quienes ha trabajado en varios proyectos, así como la productora Karen Martín del Campo y Unlimited Films.

Gerardo Guerra ha trabajado en otros videos tanto de Siddhartha como de Porter.

Además, su labor ha destacado en proyectos como el documental Jaripeo (2026), de los directores Efraín Mojica y Rebecca Zweig; Corina (2024), de la directora Urzula Barba Hopfner, y Dos Estaciones (2022), del director Juan Pablo González.