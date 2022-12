América Juárez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Los especialistas han identificado manifestaciones poco comunes a causa del Covid. Generalmente duran poco tiempo, pero, en caso de persistir, piden acudir con el médico.

1Lengua vellosa

Las células sanas de la lengua se reemplazan con rapidez, pero si las células viejas persisten y se acumulan unas sobre otras, se forma un crecimiento excesivo, oscuro, grueso y difuso, al que con frecuencia se le llama lengua vellosa. Las personas pueden usar un raspador lingual o un cepillo de dientes para rascar esas células linguales.

2Hormigueo

Cuando las personas desarrollan la sensación de tener alfileres y agujas en la piel quizás es porque sus nervios están inflamados por las células inmunitarias que luchan contra la infección. Las personas con Covid tenían unas tres veces más probabilidades de padecer dolor, hormigueo y entumecimiento en las manos y los pies que aquellas con resultados negativos. Para muchos, esa sensación de hormigueo desaparece en días.

3 Erupciones

Los virus pueden provocar erupciones. La Asociación de la Academia de Dermatología de Estados Unidos cita protuberancias que pican, ampollas como las de la varicela, protuberancias y erupciones en la piel como posibles afecciones relacionadas con Covid.

4Caída del cabello

Cualquier tipo de malestar físico o emocional puede hacer que se caiga el cabello. No está del todo claro si la infección por Covid en sí o si el estrés relacionado con esta enfermedad hace que algunas personas presenten caída capilar. Si te encuentras entre quienes pierden un poco de pelo durante o después de una infección por Covid, no te asustes. No es como una cicatriz; el pelo vuelve a crecer. Sólo necesita tiempo.

5Dedos de Covid-19

Los científicos siguen sin saber qué ocasiona los «dedos de Covid-19», la erupción y las ampollas en pies y dedos de algunas personas tras infectarse, lo que hace que se hinchen y se pongan morados. Una hipótesis es que las personas con Covid presenten coágulos microvasculares, que se producen en los vasos sanguíneos más pequeños del cuerpo y bloquean el suministro de sangre, lo que causa la decoloración.

