“CINCO NOCHES EN FREDDY’S” (“FIVE NIGHTS AT FREDDY’S”)

Este año ha hecho sus rondas tanto por el canal de Paramount como en su servicio de streaming una película de bajo presupuesto titulada “El Maravilloso Mundo de Willy” (“Willy’s Wonderland”) protagonizada por Nicolas Cage como un hombre sin pasado o nombre que acepta el puesto de conserje en un abandonado restaurante temático ochentero gobernado por unos animatrónicos poseídos con fisonomía animal antropomorfa. Esto que su director Kevin Lewis definió como “una cruza entre ‘El Jinete Pálido’ de Clint Eastwood con ‘Los Payasos Asesinos del Espacio Exterior’” es un encanto de cine gore por su honesto intento de entretener a la masa con una sangrienta lucha entre un Nicolas Cage en plan mutis todo el metraje y las botargas homicidas mientras todo se filma con ciertas intenciones estéticas que la hacen ver mejor de lo que en verdad es. Saco esto a colación porque este proyecto supera en cuota de entretenimiento a su símil temático (aunque predecesor del mismo por los adorados videojuegos en línea que la generación Z ha conocido desde principios de este siglo) que es “Cinco Noches en Freddy’s”, la historia de cinco niños asesinados por un maniático conocido como “El Hombre Púrpura” -alias William Afton- que terminan introduciéndose en los personajes robóticos de un otrora centro de reunión familiar muy popular hace décadas donde Freddy Fazbear y su banda musical integrada por Bonnie (un conejo), Chica (un pollo con características femeninas) y su cupcake con ojos y Foxy (un zorro, me imagino pirata por el parche y el garfio en lugar de pata) hacían la delicia de los pequeños, pero ahora merodean el lugar todas las noches cuando un guardia de seguridad arriba al lugar. Ésta es la premisa y parte del desarrollo narrativo de los juegos, y por supuesto de esta película donde el ex niño bonito de “Los Juegos del Hambre”, Josh Hutcherson, interpreta a Mike, el ya mencionado guardia del Freddy Fazbear’s Pizza abandonado, haciéndose cargo de su pequeña hermana con problemas emocionales, Abby (Piper Rubio), y padeciendo frecuentes pesadillas sobre el rapto de su pequeño hermano años atrás por un hombre misterioso. La trama curiosamente vira más a favor de los conflictos psicológicos de Mike y el melodrama exprimido al punto del aburrimiento, producto de su orfandad o el trauma por ser testigo impotente de aquel secuestro, que sobre animatrónicos fantasmagóricos, por lo que la dirección de Emmi Tammi saca a relucir un atractivo telón de fondo, accesorios retro macabros y un extendido cameo del especialista en el género Matthew Lillard en lugar de desarrollar las facetas oscuras y francamente intrigantes de la franquicia, pues la automatonofobia (miedo a las marionetas) ya daba de sí para un escabroso y truculento filme de horror. En lugar de ello, tenemos escenas donde Freddy y sus cuates animatrónicos le hacen cosquillas a Abby, comprobando aquello de que ni las idiosincrasias grotescas ni el horror carnavalesco bastan para hacer de un filme de género algo interesante. Tal vez si la cinta hubiera sido protagonizada por Nicolas Cage…

“LA CAÍDA DE LA CASA DE USHER” (“THE FALL OF THE HOUSE OF USHER”) – NETFLIX

El maestro de la prosa fúnebre Edgar Allan Poe siempre será manantial de ideas y e inspiración para creadores de todo medio narrativo y qué mejor cuando quien bebe de sus aguas es un entendido de los componentes y mecanismos que procrean su capacidad espeluznante como el director, guionista y creador de series para Netflix, Mike Flanagan, quien ahora se dio a la tarea de amalgamar los elementos más icónicos de la obra de Poe en su más reciente miniserie titulada “La Caída de la Casa de Usher”, nombre que parte de uno de sus relatos más famosos pero que en manos de Flanagan es tan sólo el andamio con el que se construye una interesante y rica producción que echa mano a todo el universo del escritor bostoniano mediante textos, nombres, lugares y situaciones que fungen de ampuloso homenaje a su talento como elucubrador de macabros portentos literarios. Serán 8 episodios los que relatan la caída de la dinastía Usher, una familia obscenamente adinerada por medios ilícitos, crueles y terribles, dirigida por el patriarca Roderick Usher (el deleitante Bruce Greenwood), quien en una noche tormentosa a la luz de un débil fuego provisto por la mohosa chimenea de su mansión le revela al abogado Auguste Dupin (Carl Lumbly) la verdad sobre la extraña muerte de sus hijos y su hermana Madeleine (Mary McDonnell), relatadas una por capítulo donde novelas y cuentos de Poe como “El Gato Negro”, “El Escarabajo Dorado”, “El Corazón Delator” y otras obras maestras serán la vértebra argumental de estos aleccionamientos morales y sobrenaturales que todo villano siempre recibe en el grueso creativo del lánguido literato, ahora de la mano de una enigmática figura femenina llamada Verna (anagrama de “Raven”) interpretada con mucha convicción por Carla Gugino que va conduciendo a los personajes a su fatídico destino. Flanagan aprovecha los recursos discursivos de su material fuente para a su vez desarrollar una dura crítica contra el sistema político, social y cultural de su país, obsesionado con el capitalismo carroñero y que rapiña recursos o a su propia gente de forma despiadada, a su fascinación por brindarle culto a figuras públicas, al ego y a la ciencia que sólo persigue bienes económicos. La cámara siempre obedece las inquietudes idiolécticas de Flanagan, además de procurar atmósferas sombrías, estilizadas o modernistas según el caso, sin exentar líneas finas de suspenso o expreso pavor con imágenes horrendas. “La Caída de la Casa de Usher” es una gozosa y oscura carta de amor al creador de algunos de los textos más memorables del género a la vez que un ejercicio audiovisual que aún demuestra cómo el miedo tradicional no pierde vigencia o terreno ante los efectistas y burdos intentos del cine de horror actual.

