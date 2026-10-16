Cinco personas, entre ellas tres menores de edad, terminaron hospitalizadas luego de que la camioneta en la que viajaban se saliera del camino y se estrellara contra un árbol sobre la carretera estatal número 42, que conduce a la comunidad de Tanque de los Jiménez, en el municipio de Aguascalientes.

El aparatoso accidente ocurrió durante la madrugada de este viernes, alrededor de las 02:00 horas, a la altura del kilómetro 1+200, en el tramo comprendido entre avenida Siglo XXI y el fraccionamiento Mangata Residencial.

La unidad involucrada fue una camioneta Dodge Dakota, color rojo, con placas del estado de Tennessee, Estados Unidos, conducida por Esteban «N», de 36 años, quien viajaba acompañado de Verónica «N», de 31 años, y tres menores de edad.

De acuerdo con los indicios recabados por elementos de la Policía Estatal de Carreteras, el conductor circulaba de norte a sur a una velocidad superior a la permitida cuando perdió el control del volante hacia su derecha, salió de la cinta asfáltica y terminó impactando de frente contra un árbol.

Tras recibir el reporte al Servicio de Emergencias 911, policías estatales y paramédicos acudieron al sitio, donde encontraron la camioneta accidentada y a sus cinco ocupantes lesionados.

Los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales para recibir atención médica. Debido a la rapidez con la que fueron auxiliados los tres menores, no se obtuvieron sus datos generales.