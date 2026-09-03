Oscar “N” permanecerá en prisión preventiva mientras enfrenta un proceso penal por su probable participación en narcomenudeo, luego de ser detenido en el Ejido Ojocaliente con más de cinco gramos de metanfetamina.

La captura ocurrió el 24 de agosto de 2026, cuando elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad del Municipio de Aguascalientes interceptaron al señalado.

Durante la intervención, los policías presuntamente encontraron entre sus pertenencias una bolsa de plástico transparente con una sustancia blanca y granulada, por lo que el envoltorio quedó bajo resguardo para su análisis.

Un perito químico del Instituto de Ciencias Forenses y Policía Científica determinó posteriormente que se trataba de clorhidrato de metanfetamina, con un peso neto de 5 mil 638.7 miligramos.

Con los datos de prueba reunidos por el Ministerio Público, el caso llegó ante un Juez de Control, quien calificó como legal la detención y vinculó a Oscar “N” a proceso por el delito contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo y bajo la hipótesis de posesión de narcótico con fines de comercio, en la variante de venta.

El juez ordenó prisión preventiva justificada como medida cautelar y concedió un mes y 15 días para el cierre de la investigación complementaria.