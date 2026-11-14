Cinco personas, entre ellas un adolescente de 15 años, fueron detenidas en distintas intervenciones de la Policía Estatal y el Mando Coordinado, luego de que les encontraran envoltorios con una sustancia similar al cristal. En conjunto, los aseguramientos sumaron aproximadamente 52 gramos.

Una de las detenciones ocurrió sobre avenida Cultura Otomí Sur, en el fraccionamiento Mirador de las Culturas, donde Alejandro “N”, de 24 años, fue interceptado tras mostrar una actitud evasiva ante los uniformados. Durante la revisión le encontraron dos envoltorios con aproximadamente siete gramos de la sustancia.

Sobre avenida Aguascalientes, a la altura de Salto de Ojocaliente, fue detenido Luis “N”, de 32 años, quien circulaba en una motocicleta Honda negra. Entre sus pertenencias llevaba un envoltorio con aproximadamente 12 gramos de presunto cristal.

En el fraccionamiento Francisco Villa, sobre avenida Adolfo Ruiz Cortines, los policías interceptaron a un adolescente de 15 años, identificado con las iniciales O. H., a quien le aseguraron un cuchillo cebollero y un envoltorio con aproximadamente 12 gramos de la misma sustancia.

Otro arresto ocurrió en Villa Montaña, sobre la calle Francisco de J. Herrera L., donde Miguel “N”, de 37 años, fue sorprendido con dos envoltorios que contenían aproximadamente ocho gramos.

Finalmente, en la comunidad de Ciénega Grande, municipio de Asientos, elementos del Mando Coordinado detuvieron a Carlos “N”, de 31 años, en el cruce de Morelos y Francisco I. Madero. Le encontraron cuatro envoltorios con aproximadamente 13 gramos de presunto cristal.

Los cinco detenidos y lo asegurado quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica.