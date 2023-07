Benito Jiménez Agencia Reforma

MORELIA, Michoacán.- A menos de un kilómetro de distancia de su casa en La Ruana, Michoacán, Hipólito Mora quedó 30 minutos bajo fuego, sin que ninguna autoridad acudiera a su auxilio.

Alrededor de las 8:00 horas del pasado jueves, según narró su hermano Guadalupe Mora, Hipólito salió del pueblo para visitar sus parcelas de limón a unos seis kilómetros; además, platicó con cortadores, empacadores y vecinos.

Media hora después de su salida, una base de operaciones integrada por elementos de la Guardia Nacional, Sedena y Guardia Civil -instalada a 11 calles de donde fue la emboscada- desalojó una cancha en la que operaban.

El grupo fue enviado a La Ruana, tras diversos hechos de violencia reportados en esa comunidad en noviembre pasado.

Para diciembre, se ordenó la vigilancia permanente y, de acuerdo con el hermano, asentaron su cuartel en la cancha deportiva de la Tenencia de Felipe Carrillo Puerto, en las Calles de Melchor Ocampo y Francisco I. Madero.

Es decir, la base está ubicada a 11 calles de donde se reportó la emboscada. De la Tenencia se llega al punto del ataque recorriendo seis calles al oriente hasta Fray Diego de Basalenque y otras cinco calles al sur hasta Hiquingae.

De acuerdo con la línea de tiempo, a las 9:00 horas, Hipólito recibió la llamada de Guadalupe, quien le alertó sobre la presencia de tres camionetas con gente armada que recorrían el poblado.

«Ok, está bien», contestó Hipólito preocupado.

El limonero conducía una camioneta Tahoe blindada junto a tres escoltas de la Guardia Civil, quienes cumplían ese día una semana de recibir arsenal nuevo, acorde con fuentes estatales.

Entre las 11:00 y 11:35 horas, continuó con sus labores, llamó a su casa para empaparse de lo que sucedía y emprendió su camino de regreso a La Ruana.

Al llegar, fue emboscado en el cruce de las Calles de Hiquingae y Fray Diego de Basalenque, cuando se dirigía a su domicilio, a cuatro cuadras de Gral. Lázaro Cárdenas, que es la avenida principal, que a su vez conecta con General Francisco J. Mújica, ésta última que lleva a la vía Buenavista-Tepalcatepec.

«Aquí (La Ruaca) se llega en cinco minutos desde la base que tenía el Ejército, la Guardia Nacional y la Guardia Civil en La Ruana, ahí en la Tenencia, en todo el pueblo se escuchó la balacera, y nadie llegó para auxiliarlo, lo dejaron solo», dijo a REFORMA Guadalupe Mora.

Hipólito fue atacado con fusiles de alto calibre para perforar el blindaje de su vehículo. Aunque los agentes repelieron la agresión, el alto poder de fuego de al menos 20 sicarios (entre ellos unos 8 tiradores) mermó la fuerza de los escoltas. Más de mil casquillos fueron encontrados.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó en su conferencia del viernes que el comando que acribilló y calcinó al fundador de las autodefensas le disparó aproximadamente mil tiros.

«Llegaron a sostener de que las balas, por ejemplo, eran del Ejército y es completamente falso, fueron muchos tiros, casi mil, y los calibres no tienen nada que ver con los que utiliza el Ejército», señaló.

Los tres escoltas fueron acribillados. Aunque uno de ellos se agazapó en la entrada de un domicilio para responder el ataque, fue alcanzado por las balas, que provinieron de al menos tres flancos.

La camioneta de Hipólito además fue incendiada con él al interior.

La Guardia Nacional y autoridades estatales llegaron media hora después, cuando los cuatro ya estaban muertos.

Apenas el pasado 4 de marzo, Hipólito denunció hostigamiento por parte de grupos del crimen organizado, al tiempo que pidió a las autoridades a que acudieran a La Ruana para protegerles.

Ese día, el limonero sufrió un atentado en el centro del pueblo por parte de un grupo de sicarios, en el que resultaron lesionadas cuatro personas.

En sus redes sociales, informó sobre lo sucedido: «Acabo de sufrir un ataque de los sicarios en el centro de La Ruana me hirieron, a un escolta y a una empleada de la refaccionaria resultó herida».

A pesar de la insistencia del también ex candidato a la gubernatura de Michoacán, su velorio se realizó el viernes sin un operativo de seguridad, pues fue hasta la tarde que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán envió refuerzos y fortaleció los operativos de disuasión en La Ruana.

«Nos encontramos en la comunidad de Felipe Carrillo Puerto (La Ruana) manteniendo presencia en la región y realizando patrullajes desde temprano, patrullajes interinstitucionales en coordinación con la Secretaría de Defensa Nacional y la Guardia Nacional», informó en un video el titular de la SSP, José Alfredo Ortega Reyes.

«Mantenemos presencia en toda la comunidad a través de estos patrullajes y fortaleciendo con ellos la seguridad a lo largo de estos recorridos, de estos patrullajes, se observa que la población continúa realizando sus actividades de manera normal».

PUNTO CLAVE

La Ruana es una población clave en la geografía del trasiego de metanfetaminas.

Conecta con el «Corredor del Sur», que va de Aguililla a Apatzingán, por comunidades como Pizándaro, Catalinas, División del Norte y El Terrero, donde el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) colocó bloqueos por meses sin la intervención de la autoridad.

Además, «Los Viagras», otro grupo criminal, también apostaron al cobro de piso de los limoneros de la región y de los comercios.

Hipólito advirtió en febrero que iba a reactivar las autodefensas por la pasividad del Gobierno ante el crimen, lo que derivó en amenazas.

Aún con los constantes operativos de reacción que presume el Gobierno del Estado y la Federación en esa región de Tierra Caliente, Hipólito y sus escoltas, fueron dejados a su suerte, acusaron familiares.