Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La alteración de frases del Presidente Andrés Manuel López Obrador contra Xóchitl Gálvez cimbró una de las áreas más importantes del INE en medio del proceso electoral 2024.

En menos de un mes, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral se quedó sin titular, tiene a un encargado de despecho con poca experiencia en quejas y denuncias y, además, otros funcionarios son investigados por el Órgano Interno de Control (OIC).

Dicha área se encarga de resolver todas las denuncias que llegan al organismo por violación a la norma electoral.

En agosto pasado, ante la petición de Morena y consejeros electorales, el OIC inició una investigación sobre la alteración de frases de López Obrador contra Xóchitl Gálvez, las cuales se usaron para dictarle una medida cautelar por violencia política de género contra la aspirante presidencial del Frente opositor.

El 22 de octubre, el Órgano Interno determinó suspender provisionalmente a Manuel Cruz como titular de la Unidad, al considerar que estaba obligado a verificar textualmente las citas del Mandatario.

El martes pasado, el OIC suspendió a Cruz de manera definitiva.

Además de que otros funcionarios de la Unidad están dentro de la investigación del OIC por la alteración de los dichos presidenciales.

Tras la salida de Cruz, la consejera Guadalupe Taddei nombró como encargado de despacho de la Unidad a Hugo Patlán, cercano al Jefe de la Oficina de la Presidencia del INE, Flavio Cienfuegos.

Y el pasado 1 de noviembre, Cintia Campos, directora de Procedimientos Especiales Sancionadores, área clave de la Unidad, presentó su renuncia, la cual la hizo efectiva el miércoles pasado.

Esto a unos días de que arranquen las precampañas de aspirantes a la Presidencia y al Congreso de la Unión.

Campos, quien estuvo al frente del área por seis años, aclaró que ella no tuvo nada que ver con los proyectos en los que se acusó al Presidente de violencia política.

«Todo el asunto de las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador no fueron tramitadas en mi dirección, fue otra dirección, no tengo absolutamente nada que ver con eso. Es más, cuando se aprobó yo estaba de vacaciones», indicó.

-¿Te presionaron para que renunciaras? -se le preguntó.

«Fueron razones personales las que me llevaron a tomar la decisión de salirme», respondió.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, aseguró que las renuncias que se están dando en el organismo no son producto de la presión.

«Siempre las renuncias son de carácter individual y voluntarias cuando se presentan», argumentó.

Para Taddei, el caso de la alteración de las frases del Presidente sí deja una lección al Instituto y a la Unidad Técnica.

«Es un área altamente especializada que produce diariamente mucho trabajo, con mucha calidad, y es necesario revisar si se tienen que hacer ajustes para que esto no suceda, no puede suceder nunca», dijo.