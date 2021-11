Hasta mediados del 2022 se prevé una mejoría del sector automotriz en Aguascalientes, dado que es cuando se podría estabilizar el suministro de micro componentes provenientes de Asia, así lo estableció la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias Mexicanas, Erika Muñoz Vidrio.

En el marco de la presentación de las integrantes del nuevo Consejo Directivo de MEMAC, la también empresaria de recolección de scrap o chatarra automotriz comentó que a la fecha, el sector de automóviles y toda la cadena de suministros sigue estando afectada dado que aún persiste la escasez de chips así como de otros metales como el silicio, lo cual sigue mermando la producción.

Destacó que de septiembre de 2020 a septiembre de 2021 hay un 33% menos en producción de automóviles, lo que provoca que se detenga toda la cadena de suministro, entre las armadoras y las empresas de autopartes. “No nada más es esa industria, es toda la cadena porque además de la manufactura estamos los que damos el servicio, como es mi caso, la recolección del scrap, ahorita no hay chatarra que recolectar y para mí es muy complicado porque bajaron mucho los niveles de captación, los que vivimos de esta industria”.

Por lo anterior, dijo que si bien hay una mejoría gradual en el sector, sin embargo, se prevé un cierre crítico en la industria automotriz local este año por el tema del desabasto de micro componentes, por lo que hasta mediados del próximo año se prevé que haya un despegue y hasta entonces se estima que pueda haber un abastecimiento regular de estos componentes procedentes de Asia, que hacen falta para el terminado de los vehículos.

Apuntó que al estar Aguascalientes muy apalancado del sector automotriz, es importante que se dé una diversificación hacia otros sectores para no depender tanto de la industria y empujar también a las economías pequeñas para que crezcan. “Hay pequeños comercios que en su mayoría son las que proveen de economía a sus familias, hay que darles ese impulso y ser promotores de nuestro estado en general, no solo es el municipio de Aguascalientes, hay que visualizar otros municipios para darles ese empuje y explotarlos”.