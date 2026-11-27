Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Secretaría de Marina (Semar) informó este jueves que seis puertos del País permanecen cerrados total o parcialmente a la navegación debido a condiciones meteorológicas adversas, como medida preventiva para salvaguardar la vida humana en el mar.

Las restricciones abarcaron localidades del litoral del Pacífico y del Golfo de California, donde las autoridades marítimas limitaron las actividades de las embarcaciones.

En Baja California, la dependencia ordenó el cierre de los puertos de Rosarito y San Felipe a todo tipo de embarcaciones, mientras que en El Sauzal restringió la navegación de embarcaciones menores.

Las restricciones para embarcaciones menores también comprendieron el puerto de Santa Rosalía, en Baja California Sur, así como Puerto Libertad y Yavaros, en Sonora.

La medida limitó las actividades de pescadores y prestadores de servicios turísticos que utilizan embarcaciones menores para realizar sus labores.

La dependencia exhortó a la comunidad marítima y portuaria a respetar los cierres a la navegación, consultar los avisos de seguridad marítima y atender las indicaciones de las Capitanías de Puerto.

La Marina mantuvo las restricciones como medida preventiva, sin precisar una fecha para la reapertura de los puertos.

Los cierres obedecieron a los efectos de un temporal que afectó las condiciones de navegación en el noroeste del País, por lo que las autoridades marítimas establecieron restricciones diferenciadas según el tipo de embarcación y las condiciones de seguridad en cada puerto, de indicó.