Benito Jiménez Agencia Reforma

MAXCANÚ, Yucatán.-Docentes en retiro y en activo solicitaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador revierta el pago de jubilaciones del Instituto de Seguridad Social y Servicios de Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en UMA y siga vigente el cálculo máximo en salarios mínimos, y que atienda los “adeudos” del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC).

Una representación de maestros interceptó al Mandatario en el entronque de la Carretera Maxcanú-Muna, a las 8:45 horas de este sábado, y le entregó un par de documentos.

Para hacer detener al convoy oficial, los manifestantes cerraron momentáneamente el paso, mientras desplegaban pancartas y exponían sus demandas.

Sin bajar el cristal de la ventanilla de su camioneta, López Obrador escuchó los reclamos.

“Se necesita bloquear eso, no queremos paliativos, queremos lo que usted sabe hacer: ver por los demás. Estamos confiando en que va a hacer algo definitivo, no algo paliativo. Somos gente trabajadora, ya he trabajado casi 40 años y me quería jubilar, ahora ya no me voy a jubilar porque yo no merezco ganar menos”, planteó Susana Cordero.

“Ahorita vamos a dejarle pasar, no hay ningún problema, estamos, sabemos que usted está en mejor disposición y está tomando en cuenta todo eso. Igual lo que viene siendo Escuelas de Tiempo Completo estamos también queremos saber qué es lo que va a pasar y todo eso”, medió el activista Jesús González Cupul.

Tras breves minutos, el Presidente continuó su marcha hacia San Bernardo, Municipio de Kopomá, donde encabezó otra supervisión de obras del Tren Maya.

El profesor Víctor Enríquez Cabrera, señaló que, hasta el momento, todo lo planeado por la organización de “Acción Docente” se ha cumplido al pie de la letra.

“Nos dimos a conocer en la primera caravana realizada en Mérida y ahora nos tocó hacer contacto con el Presidente de la República”, explicó en entrevista.

“Le queremos decir al magisterio estatal y federal, pensionados y en activo, que esta lucha no es de aldea (local), es a nivel nacional y, por lo tanto, es a largo plazo”, puntualizó.

Entre quienes abordaron a López Obrador estuvieron Martín Alcocer, Guadalupe Pacheco, Lorena Rosel y los propios Susana Cordero y González Cupul.

El 17 de febrero pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó que el cálculo del tope máximo de la pensión jubilatoria otorgada por el ISSSTE debe cuantificarse con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y no en salario mínimo, lo que a decir de los inconformes reduce sus percepciones.

Desde principios de 2021, el PETC fue incluido en el esquema denominado “La Escuela es Nuestra” y la asignación de sus recursos y operatividad depende en su totalidad del Gobierno federal.

Según datos de los afectados, en Yucatán suman unos cuatro mil trabajadores del PETC que no han recibido pagos correspondientes a los últimos meses del año anterior.