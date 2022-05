Staff Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- Los vecinos de Mazamitla, Jalisco, no sólo han tenido afectaciones económicas por la inseguridad y disminución en la afluencia turística, también han cambiado su estilo de vida ante el temor por el crimen organizado.

Después de las 22:00 horas son pocas las personas que se animan a transitar por este municipio debido a la inseguridad de la zona, comentó «Juan», un habitante que solicitó el anonimato.

Entre las medidas que han tomado destacan el cerrar negocios al oscurecer y estar fuera del pueblo el mayor tiempo posible para evitar encuentros con delincuentes.

«La gente está cansada de este tipo de situaciones, pero desde el Gobierno, desde hace tres meses dicen que todo está bien, que son casos aislados y ¿la quemazón por todos lados? Gente muerta por todas las brechas.

«Cómo es posible que digan que no, si están por todos lados los muertos. Esto es la guerra», expresó «Juan».

Ante la inseguridad se ha reforzado la presencia de la Guardia Nacional, pero, de acuerdo con los vecinos, esa estrategia no genera confianza entre los habitantes.

«Juan» añadió que la violencia también ha afectado a la parte productiva de la región, como a los agricultores de berries, pues algunos trabajadores de otros estados han sido privados de la libertad y golpeados, por lo que ya no quieren ir.

«(Pedimos) que (las autoridades) le pongan poquito más de empeño, porque ahora sí ya llevándose a gente inocente pues está cabrón», comentó.

Al respecto, el Alcalde Jorge Magaña Valencia (HAGAMOS, partido local) comentó que el municipio está a la espera de que los Gobiernos estatal y federal planteen estrategias contra la inseguridad en las que puedan colaborar.

En el último mes, al menos siete personas han desaparecido en este municipio ubicado al sur del Lago de Chapala.

Además, a inicios de mayo, el secuestro de tres personas -entre ellas un chef de la CDMX- desató un tiroteo entre grupos criminales, un bloqueo carretero, tres homicidios y el pánico entre pobladores y turistas.

Por estas razones, Miguel Torruco, Secretario de Turismo, reconoció que Mazamitla podría perder el nombramiento de Pueblo Mágico.

