La gobernadora Tere Jiménez reforzó la Campaña de Prevención contra el Gusano Barrenador del Ganado mediante la entrega de más de 300 paquetes de apoyo e insumos veterinarios a pequeños productores, acompañada de acciones de capacitación técnica para evitar el ingreso y la propagación de esta plaga en la entidad.

Durante el acto, realizado en la Plaza del Mueble, en el municipio de Jesús María, la mandataria estatal enfatizó la importancia de mantener la vigilancia sobre los programas dirigidos al sector agropecuario y reiteró el compromiso institucional de respaldar el trabajo de los productores locales.

Los paquetes entregados en esta primera etapa incluyen una guía práctica, números telefónicos para el reporte inmediato de casos sospechosos y medicamentos de uso veterinario, como ivermectina, Negasunt y Larvafin.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae), Isidoro Armendáriz García, informó que las labores de prevención y desparasitación del ganado se llevan a cabo de manera paralela en todos los municipios del Estado. Señaló que mantener la sanidad pecuaria resulta clave para la competitividad y la solidez económica de las asociaciones ganaderas.

En su intervención, el presidente municipal de Jesús María, César Medina, hizo un llamado a coordinar esfuerzos entre el sector productivo, la academia y los tres órdenes de gobierno para reducir los riesgos de afectación en Aguascalientes.

Finalmente, el tesorero de la Unión Ganadera Regional de Aguascalientes, Ricardo Pérez Gómez, exhortó a los agremiados a atender las cuatro acciones de la estrategia: prevenir, detectar, tratar y reportar de manera oportuna.

Al encuentro asistieron los alcaldes de Asientos y Pabellón de Arteaga, legisladores locales y federales, así como representantes de la Sader y de organizaciones porcinas y ganaderas de la región.