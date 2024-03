La rectora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Sandra Yesenia Pinzón Castro, afirmó que se prohibirán definitivamente nuevas inversiones de riesgo en la casa de estudios para corregir las anomalías que afectaron a la institución.

Para ello, se están preparando una serie de ajustes que serán analizados con el fin de elaborar un proyecto que será presentado para su autorización por parte del Consejo Universitario, anticipó.

Dijo que con estas acciones se corregirá el rumbo de la institución en la que se ha estado fallando. Entre las medidas anunciadas, advirtió que no habrá nuevas inversiones a través de una propuesta de modificación que establezca normativas para garantizar que esto no vuelva a ocurrir.

Dentro de esta nueva regulación, se pretende implementar distintas estrategias de inversión que permitan aumentar de manera sostenida el patrimonio de la universidad, agregó.

Subrayó que, tras la afectación del patrimonio universitario por inversiones de riesgo, no se han registrado afectaciones financieras en los recursos federales o partidas estatales que recibe la UAA como parte de su financiamiento.

La recuperación del capital destinado a tres inversiones de riesgo se efectuó únicamente con recursos propios, obtenidos por la universidad a través de las colegiaturas, así como mediante la oferta de servicios y productos, enfatizó.

Finalmente, Pinzón Castro manifestó su compromiso con la transparencia y rendición de cuentas para el cuidado de la institución y su comunidad, trascendiendo más allá de sus funcionarios.