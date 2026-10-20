Staff Agencia Reforma

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural suspendió las importaciones de productos avícolas de Brasil ante el brote de la enfermedad de Newcastle en granjas de Santa Catarina, en el país sudamericano.

Ante la confirmación de la enfermedad, no registrada en México, se ordenó la medida de suspensión, a fin de proteger la producción nacional.

La medida abarca desde carne de ave, menudencias, aves canoras y de ornato, además de genética avícola como huevo fértil y pollitos.

El Gobierno de Brasil dijo que la enfermedad fue detectada en una granja de pavos, pero descartó algún riesgo para la salud humana consumidos previo a las inspecciones en marcha.

Brasil es el segundo mayor proveedor avícola para México, solo detrás de EU, con 128 mil 632 toneladas al mes de julio.