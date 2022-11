Ma. Elena Sánchez Agencia Reforma

DURANGO, Durango.- Otros tres hospitales privados fueron clausurados en Durango para investigar el origen de los casos de meningitis que provocaron ya siete decesos y que han afectado a 57 personas, confirmó la Fiscalía General del Estado.

Hasta ahora suman cuatro nosocomios suspendidos en la entidad.

Inicialmente, el Gobierno de Durango había clausurado el Hospital del Parque y los quirófanos del Hospital Santé debido a que se encontraba internada una paciente que no podía ser trasladada a otro nosocomio.

El miércoles, éste último fue cerrado totalmente, al igual que los hospitales Dikcava y San Carlos.

El Gobernador priista Esteban Villegas Villarreal señaló que se procedió a las clausuras para realizar la extensa investigación que se requiere debido a lo complejo que ha resultado aclarar el origen de las fuentes contaminantes que transmitieron el hongo causante de la enfermedad.

«Para poder hacer, no solamente eso, por los refrigeradores, por los expedientes, por las facturas, el poderle pedir a los hospitales qué medicamentos compraste, de qué lote y donde están las facturas, esa es una investigación no tan sencilla, es larga», indicó.

Insistió en que se llegarán hasta las últimas consecuencias.

La clausura de los hospitales ha estado a cargo de la Fiscalía General del Estado de Durango, en atención a las denuncias que se han interpuesto y a las órdenes de cateo obsequiadas por el juez de control.

La meningitis aséptica, que es la inflamación de las meninges, membranas que cubren el cerebro, se ha estado presentando en mujeres que fueron sometidas a procedimientos obstétricos entre junio y agosto pasados.

En investigaciones realizadas por especialistas de Durango, Ciudad de México y de otros estados del País, se pudo establecer que es un hongo el que ha causado la enfermedad, principalmente a mujeres, y una persona del sexo masculino.

Estos casos no tienen precedente, ni en México, ni en el mundo, porque la meningitis que se había presentado era de origen viral o bacteriano.

A inicios de noviembre se reportaron los primeros casos de la enfermedad y aunque actualmente hay 45 pacientes con meningitis aséptica que están recibiendo tratamiento, la cifra podría aumentar porque el cerco sanitario alcanzó a más de 300 personas.

Sólo en los medicamentos para tratar a los pacientes afectados el sector público invierte al día alrededor de 1.3 millones de pesos, además se contrataron a 50 enfermeras y 20 médicos más para atender las 24 horas a los afectados.

El estado y la federación están absorbiendo los gastos que ha generado la atención de la enfermedad provocada en hospitales privados.

Actualmente, la atención a las pacientes con meningitis se está ofreciendo en el cuarto piso del Hospital 450 de esta ciudad capital.