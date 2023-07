Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Trabajadoras de Pemex no pudieron dejar ayer a sus hijos en el Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) de la petrolera en Campeche porque las instalaciones carecían de alimentos …y de ¡gas!

De acuerdo con afectadas, la guardería de Pemex en Ciudad del Carmen no pudo atender a los niños por esas carencias y ellas tuvieron que buscar quién cuidara a sus hijos o pedir días económicos o renunciables.

«No pudieron recibirme al niño porque no hay comida ni gas para hacerles algo», dijo una de las madres petroleras.

«Ya antes había pasado, pero les daban comida fría, hoy de plano suspendieron el servicio y me meten en un problemón porque ¿quién me cuida al niño?», agregó.

Ninguna autoridad de Pemex dio una versión sobre la desatención por la falta de gas, que se produce en la misma petrolera.