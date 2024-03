CDMX.- Will and Jada Smith Family Foundation, organización benéfica de Will Smith y Jada Pinkett Smith cerrará ante una importante caída de donaciones, Variety afirma que los principales donantes como CAA y American Airlines se retiraron tras la bofetada de Will contra Chris Rock en los Óscar de 2022.

La organización benéfica pasó de ingresar más de dos millones de dólares en 2021 a menos de 400 mil dólares en 2022. Los rumores dicen que el fin definitivo se debe al incidente del actor.

El mismo sitio asegura que la ex pareja planeaba cerrar la fundación antes de la polémica entrega de premios porque querían centrarse en hacer donaciones benéficas privadas.

La organización tenía algunas transacciones financieras sospechosas, como 3 mil dólares en cargos por sobregiro bancario o más de 25 mil dólares donados a organizaciones de salud mental extintas. (Staff/Agencia Reforma)