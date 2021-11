Este viernes finalizaron las competencias del encuentro deportivo nacional de CECyTEs en su edición 17, mismo que se celebró en la ciudad de Aguascalientes con la participación de más de 1,000 atletas de 23 estados de la República Mexicana.

Una de las disciplinas que más participación tuvo fue la de baloncesto, en la cual, el equipo femenil de Aguascalientes se quedó con el cuarto lugar, luego de caer ayer ante el Estado de México en el partido por el bronce.

Este equipo femenil fue líder del grupo “A” al ganar sus cuatro partidos, derrotando a Chiapas por un marcador de 31-23, a Michoacán 44-40, a Zacatecas 68-12 y al Estado de México por un marcador cerrado de 31-27. Estos dos últimos equipos se clasificaron para la ronda de semifinales.

Sin embargo, en los duelos de semifinales, Aguascalientes no tuvo mucha suerte ante Veracruz y perdieron por un marcador de 37-31, mientras que, el Estado de México cayó ante Guanajuato 59-11, así que las anfitrionas y mexiquenses se volvieron a ver las caras en el duelo por el tercer lugar.

Este partido se celebró ayer a partir de las 8:00 de la mañana y, a pesar de que las aguascalentenses habían derrotado anteriormente a este equipo, al final, no pudieron vencerlas en el juego por el bronce y cayeron 43-31. Por otro lado, el estado de Guanajuato fue el campeón de esta rama al vencer 69-16 a Veracruz en la gran final.

En el caso de los varones, el equipo de Aguascalientes no pudo avanzar a la fase final al quedar en cuarto lugar de su grupo con solo una victoria y tres derrotas, venciendo a Tabasco y cayendo ante Zacatecas, Hidalgo y Estado de México, por lo que el paso del estado anfitrión en esta disciplina no fue lo esperado.