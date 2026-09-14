El Instituto Municipal de Salud Mental de Aguascalientes ha brindado alrededor de 126 mil atenciones desde su creación en 2022, con una estrategia enfocada en la detección y atención oportuna de problemas como depresión, ansiedad y conducta suicida, informó su titular, Brenda Barrientos Delgado.

Actualmente, el organismo registra una afluencia de entre 200 y 250 personas diariamente y ofrece servicios gratuitos que incluyen terapia breve, en periodos de hasta cuatro meses, además de telepsicoterapia y programas de vinculación comunitaria. De acuerdo con el instituto, nueve de cada 10 pacientes que ingresan a terapia breve mantienen una adherencia exitosa al proceso.

En el marco del mes de la prevención del suicidio, el IMASAM identifica entre los principales motivos de consulta la depresión, la ansiedad, el manejo del duelo y las dificultades relacionadas con las pautas de conducta familiar.

Las ideaciones suicidas representan aproximadamente 10% de las atenciones, por lo que los especialistas mantienen mecanismos para detectar factores de riesgo asociados principalmente con cuadros depresivos.

Los casos de riesgo inminente son canalizados mediante protocolos de referencia y contrarreferencia hacia hospitales especializados en psiquiatría o paidopsiquiatría, en coordinación con instituciones de los tres niveles de gobierno.

La prevención también se extiende a planteles educativos mediante pláticas y talleres dirigidos a estudiantes, docentes y padres de familia, mientras que el instituto cuenta con cinco centros de “Infancia Feliz”, incluido el más reciente, ubicado en Santa Anita.

El perfil de quienes buscan apoyo muestra una mayor presencia de mujeres de entre 19 y 35 años. Sin embargo, la participación masculina ha aumentado y actualmente representa 30% de las consultas, principalmente por estrés laboral, problemas de pareja, conflictos familiares y procesos de duelo.