Juan Carlos López Hernández, presidente de la Asociación de Ciegos Progresistas de Aguascalientes, habló sobre los retos que enfrenta la organización en relación con la propiedad que ocupan y los intentos del Municipio de Aguascalientes de revocar la donación de ésta.

El activista, que asumió la presidencia en marzo del año anterior, señaló que desde su llegada al cargo, ha enfrentado varias dificultades, entre ellas la revocación de la donación del inmueble de CIPRAC. Esta propiedad fue cedida en el año 2000 por el entonces alcalde Luis Armando Reynoso Femat, situación que ha generado controversia debido a un préstamo de las instalaciones a la Fundación Fray Escoba.

El presidente de CIPRAC resaltó que, aunque legalmente siguen siendo propietarios del inmueble ubicado en la colonia Gómez Portugal, el gobierno municipal ha suspendido el pago del impuesto predial, lo que ha provocado problemas financieros para la asociación. Asimismo, indicó que las instalaciones han sufrido robos y actos de vandalismo, ante los cuales las autoridades han mostrado poca o ninguna respuesta. «Hace más de un año, empezaron los robos en CIPRAC. Intrusos vandalizaron y robaron diversos objetos, como muebles, electrodomésticos, escritorios, sillas y papelería, que fue incinerada. Se presentó una denuncia ante la Fiscalía, pero no hemos recibido respuesta».

Además de los problemas legales, López Hernández enfrenta resistencia tanto dentro como fuera de la asociación. Mencionó que varios grupos e instituciones tienen interés en el terreno de más de una hectárea, lo que ha causado conflictos internos. A pesar de los rumores sobre la posible disolución de la asociación, el presidente enfatizó que ésta sigue activa y presentó documentos para respaldar su declaración.

En cuanto a los intentos de contacto con la presidencia municipal de Aguascalientes, manifestó que no ha logrado acercarse a las autoridades debido a propuestas previas que no considera adecuadas. «Me van a presentar la misma propuesta, con la que no estoy de acuerdo. Primero quiero asegurar las instalaciones y tener recursos, para luego contar con argumentos sólidos para conservar el terreno», declaró.