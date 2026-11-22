El Municipio de Aguascalientes proyecta duplicar los recursos destinados a infraestructura ciclista durante 2027, con una inversión de al menos 48 millones de pesos, que permitirá rehabilitar tramos deteriorados y ampliar la red de ciclovías en distintos puntos de la ciudad, informó el secretario de Obras Públicas Municipales, Miguel Ángel Huízar Botello.

El funcionario explicó que actualmente se ejercen alrededor de 24 millones de pesos en este rubro, cantidad que resulta insuficiente para atender las necesidades de mantenimiento y conservación de los espacios destinados a quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte.

Detalló que el programa de obra pública del próximo año contempla la rehabilitación de tres o cuatro tramos de ciclovías, principalmente aquellos que presentan mayores daños y requieren intervenciones para mejorar las condiciones de seguridad de los usuarios.

Como parte de las acciones inmediatas, adelantó que está por autorizarse una ampliación presupuestal destinada a la adquisición de señalética y elementos de separación física, conocidos como lingotes, que permiten delimitar los carriles exclusivos para ciclistas.

Una vez disponibles estos materiales, comenzarán los trabajos de mantenimiento en las vialidades que presentan mayores necesidades de intervención.

Respecto a los señalamientos de colectivos ciclistas sobre la prioridad otorgada a las obras para vehículos automotores frente a la infraestructura peatonal y ciclista, Huízar Botello aseguró que el municipio mantendrá las inversiones en movilidad alternativa.

Reconoció que existen rezagos en la conservación de las ciclovías y sostuvo que el incremento presupuestal previsto para 2027 permitirá atender parte de estas necesidades, mejorar la seguridad de los ciclistas y avanzar en la ampliación de la infraestructura existente en la capital.