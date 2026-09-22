Ciclopolicías detienen a hombre armado en el Centro

Un hombre de 30 años fue detenido por policías municipales después de que presuntamente le encontraran un cuchillo entre sus pertenencias en calles de la Zona Centro.

Elementos del grupo Ciclopolicías realizaban labores de vigilancia sobre la calle Unión, casi en el cruce con 5 de Mayo, cuando detectaron a un sujeto que, al percatarse de su presencia, cambió repentinamente el sentido en el que caminaba.

Momentos después comenzó a correr en dirección contraria sobre la misma calle, por lo que los uniformados fueron tras él y lograron darle alcance.

Tras identificarse como policías municipales, efectuaron una inspección preventiva a quien dijo llamarse Emmanuel “N”, de 30 años. Dentro de la bolsa derecha de su pantalón presuntamente localizaron un cuchillo metálico de aproximadamente 15 centímetros de longitud y con empuñadura de plástico.

El arma fue asegurada y el individuo quedó detenido por su presunta responsabilidad en el delito de portación de arma prohibida.

Finalmente, Emmanuel “N” fue trasladado ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica.