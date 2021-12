Apoyan colectivos ciclistas la propuesta del alcalde Leonardo Montañez Castro de considerar que regresen las fotomultas, a fin de concientizar a los automovilistas que deben respetar los límites de velocidad marcados sobre todo en las avenidas, así lo estableció Josafat Martínez de Luna, alcalde de la Bicicleta para el Estado.

Afirmó que, para que funcionen realmente las fotomultas en Aguascalientes, primero se debe cambiar el nombre a: fotocívicas, después se tiene que socializar el tema y explicarle a la población, mediante una campaña, cuáles son los beneficios al ser claros de para qué, por qué y cómo, luego aplicar la ley en el momento y que el operativo sea todo el día, dado que incluso ha muerto gente de madrugada a causa del exceso de velocidad en las avenidas. “Esto de las fotomultas lo tenemos bien fundamentado, al que no le gusta, es como hacerle caso a un delincuente con vehículo que puede matar a alguien y se deben aplicar las 24 horas”.

Asimismo, dijo que esto debe acompañarse de un curso de concientización hacia todos los conductores de vehículos y llevar un registro, además de no tener descuentos en esas multas y, en caso de que la persona reincida, que la falta cueste arriba de 10 mil 500 pesos y, si llegan a reincidir una tercera ocasión, que en definitiva se les retire la licencia de manejo.

Recordó que la primera vez que se aplicaron las fotomultas por parte del Municipio de Aguascalientes, no funcionó debido a que era una empresa externa la que lo aplicaba y no se socializó. “No se le dijo a la gente los beneficios que se obtienen. No estuvo bien manejada la campaña, la gente lo ha entendido mal y por eso fracasó la primera ocasión”.

Finalmente, Martínez de Luna pidió al alcalde Leonardo Montañez que ponga mano dura a las velocidades con la aplicación de los radares de velocidad, los cuales son muy buenos, dado que esta medida beneficiaría, sobre todo, al ciclista y al peatón.

Así lo dijo:

“La tolerancia, si no lo saben muchos, es de 10 kilómetros arriba de la velocidad marcada. Cuando es una fotomulta, es porque ya va a 75, 80, 90 o 100 kilómetros por hora, que es la locura, y es lo que está pasando en nuestras calles y avenidas”.

Josafat Martínez de Luna, alcalde de la Bicicleta para Aguascalientes

¡Participa con tu opinión!