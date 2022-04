Piden las asociaciones y colectivos ciclistas a las candidatas a la gubernatura del Estado que la Coordinación de Movilidad se convierta en Secretaría, que haya más ciclovías y que se fortalezca el transporte público, señaló el alcalde de la Bicicleta para el Estado, Josafat Martínez de Luna.

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Bicicleta que se celebró ayer martes 19 de abril, el activista dijo que los diferentes colectivos ciclistas han pedido a todas las candidatas que tengan un acercamiento con ellos para que expongan sus propuestas en materia de movilidad y en el uso de la bicicleta. “Se les escribió a todos los partidos por parte de todas las asociaciones y sólo nos contestaron dos: la Coalición Va por Aguascalientes y Movimiento Ciudadano, los demás no tienen nada concreto en movilidad ni en el uso de la bicicleta”.

Detalló que en el caso de la abanderada de la coalición del PAN, PRI y PRD, tiene hasta cinco propuestas y aunque Movimiento Ciudadano no tiene nada concreto, afirmó que va a impulsar el uso de la bicicleta.

Indicó que las cinco asociaciones ciclistas en el estado pidieron a las candidatas que la Coordinación de Movilidad pase a ser Secretaría porque no está avanzando y a la hora de la edificación de las ciclovías éstas las hace la Secretaría de Obras Públicas, sin tomar en cuenta a dicha instancia; asimismo, pidieron ciclovías de calidad que conecten, sobre todo que haya en toda la avenida Aguascalientes.

Señaló que no hay ciclovías en el sur donde están los cuatro fraccionamientos o colonias con más uso de la bicicleta en el estado y en la ciudad: la España, la Insurgentes, la Barranca y Pilar Blanco. “Queremos una ciclovía por toda la avenida de Los Maestros para que conecte a los casi 4 mil 200 ciclistas que circulan diariamente hacia la zona centro por esa avenida”.

Asimismo, dijo que otra petición a las candidatas es que se fortalezca el transporte público y que se ponga uno de tipo eléctrico en el estado que pase cada 15 minutos y que conecte a varios puntos de la ciudad. “Vamos a estar apoyando a las que tengan propuestas concretas y a la que llegue, vamos a reclamarle y a estar atentos a que se hagan”.

